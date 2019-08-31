大快人心！翻生盧卡古鬧爆加利佬

近年投身講波佬行列嘅前曼聯球星加利尼維利，經常都有出位尖酸言論得罪球員，其中近排由曼聯過檔國際米蘭嘅比利時前鋒盧卡古，上月就曾經畀「加利佬」插佢超重兼唔專業，踩住盧卡古上位。對於加利佬嘅言論，去到國米即刻搵到佳態入波嘅「新魔獸」，近日受訪就作出反擊，怒轟「加利佬」係靠講垃圾話搵食，寸爆反擊簡直大快人心呀！

對於「加利佬」嘅批評，盧卡古喺接受BBC訪問時還擊：「尼維利可以講我身體狀況，但唔可以質疑我嘅專業，話我唔努力，呢啲佢係唔應該咁講。我所有教練都講過，蘇斯克查話我努力工作，摩連奴、馬天尼斯等都係咁講，依家干地都一樣咁評論我，話我努力。」

盧卡古上季喺英超只入12球，但佢冇灰心，佢話球員生涯梗有起跌，只要繼續努力前進，唔好齋坐用負面態度去回應。「新魔獸」之後再向「加利佬」開火：「我哋大家都係成年人，佢係個專業評述員，佢靠講呢類說話搵食，我則係靠努力踢波賺錢，我只想為國米做到最好，就係咁多。」盧卡古之後都大讚曼聯會方同主帥蘇斯克查，總之今次算係好嚟好去，希望「加利佬」唔好再多口啦！

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