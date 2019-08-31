理文鬥香港飛馬　新兵新帥「考牌戰」

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（1日）下午2時30分，於深水埗運動場上演獨腳戲，由理文火併香港飛馬。理文今季變動相對較少，引援以補充為目標，相反香港飛馬不僅再度換帥，同時簽入多名新兵。今日一戰便正好測試雙方新援，看看誰較優勝！

去季「菁英盃」冠軍理文今季續由主教練陳曉明領軍，雖未有如上季般大舉增兵，卻仍簽下佐迪、列斯奧、李康廉、李瀚灝、基華尼頓、亞哥斯達、迪奧高等具經驗的球員補強，期望憑藉他們的經驗，能帶領一眾年輕華將應戰，同時改善穩定性。球隊新季移師至深水埗運動場作主場，首次出擊便要面對香港飛馬，「陳Sir」明言：「飛馬每季都有啲變化，今季引入咗幾位有質素嘅外援球員，我哋都要多加提防，因為有好多未知之數，相信今場波會好緊湊，好睇臨場發揮。」

作客的香港飛馬新季由原任領隊一職的文彼得出任，外援亦換上新面孔包括米高加斯洛、查理士、馬高斯等，同時吸納多位去季表現出色的年輕球員如陳曉鋒、陳柏衡等。由於新兵多達13人，「文Sir」指不論新舊球員都需重新適應，現時球隊默契已漸趨熟練。首戰將面對理文，「文Sir」認為雙方各有優勢：「對手多咗列斯奧、佐迪兩個本地洋將，相信實力會好啲，但我哋完全唔擔心，希望我哋嘅球員用體力化嘅踢法可以制衡到佢哋，畢竟我哋都加強咗體能同速度。」