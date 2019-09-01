法明奴Solo靚波！利物浦炒般尼繼續全勝

羅拔圖法明奴貢獻1金球、1助攻，利物浦作客炒般尼3:0，開季4戰全勝繼續做1哥！紅軍氣勢如虹攻力勁強，今仗先靠對手擺老烏先開紀錄，跟手就到法明奴表演時間，先助攻沙迪奧文尼拉開比數，換邊後更自己策動、自己接應抽入靚波，紅軍輕輕鬆鬆大勝3:0，繼續壓住曼城排榜首。

上仗主場3:1殺敗阿仙奴後，領隊高普原用上仗不變陣容鬥般尼，般尼狀態唔曳一開波同強敵鬥攻，2分鐘，基斯活特接應長傳扭過一個守衞左腳一抽，阿祖安卡斯迪路撲出。之後紅軍還以顏色，沙迪奧文尼禁區邊分波予右路，沙拿左腳一抽中柱。

33分鐘利物浦打開紀錄，軒達臣右路回傳，阿歷山大阿諾特第一時間傳中，省中基斯活特笠入遠柱網仔。正所謂一不離二，37分鐘般尼後防美爾交失波，法明奴中場引球推進直線妙傳，文尼空晒第一時間射入，半場利物浦已領先2球。

換邊後利物浦減慢速度，但沙拿依然好想入波，61分鐘呢名埃及前鋒於禁區邊以1敵3，如果肯畀法明奴就3:0，但自己射軟弱無力被接。64分鐘軒達臣禁區內送傳柱，法明奴半倒掛但被對手頭槌解圍。去到80分鐘法明奴個人表演，中場策動妙傳右路，沙拿扣入中路起唔到腳，法明奴趕到右腳勁抽入網，最終紅軍贏3:0完場，本季首次得保清白之身，4戰全勝積12分做英超1哥。

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