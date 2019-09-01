沙拿獨食到癲　文尼堅嬲利物浦內訌！

「埃及文明」鋒線係利物浦最大爭勝本錢，但今輪英超作客般尼，穆罕默德沙拿獨食到離晒大譜，先後2次唔肯交波畀空晒嘅沙迪奧文尼同羅拔圖法明奴埋門，搞到文尼被換走時躁到爆，不斷破口大罵，仲要指手劃腳捶胸頓足勁激動，於後備席上要占士米拿同法明奴先後氹番，先稍為平靜落嚟！

沙拿係利物浦當家前鋒，連續2季成為英超神射手，睇到佢自信心爆棚，自上季起佢好多次於危險地帶攞到波就射，相信唔少有留意紅軍嘅球迷，都知道呢名埃及前鋒勁獨食。今場沙拿變本家厲，61分鐘佢於禁區頂以1敵3，明明見到法明奴喺隔離冇人嘜，竟然夾硬起唔擅長嘅右腳埋門，最終射得軟弱無力被對手門將輕易沒收。

到完場前文尼同法明奴已先後入波，沙拿可能想自己都有波入，去到禁區見住文尼空晒，都要自己cup去反方向右腳位，最終連腳都起唔到，文尼喺隔離勁無奈。之後領隊高普換走文尼同法明奴畀佢2個休息，文尼終於忍唔住開口勁鬧，之後仲疑似同助教有拗撬；到佢坐喺後備席時情緒仲係好激動，占士米拿即時行埋去搭住佢，佢依然口噏噏仲係好嬲。其後法明奴都摸佢個頭，文尼先冷靜番落嚟。

沙拿獨食係鐵一般嘅事實，好難怪文尼咁躁，之後佢兩個會唔會有心病，就要睇高普點化解喇。

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