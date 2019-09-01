【賽後解碼】無私法明奴　堅‧無可取代

「埃及文明」鋒線發生內訌，沙迪奧文尼對穆罕默德沙拿勁不滿，雖然於後備席時表明上被撳息把火，但去到完場時依然口黑面黑，睇到佢依然好唔老利。文尼於發火時，其中一個主動安慰文尼嘅就係羅拔圖法明奴，呢名森巴球星真係陣中親善大使。

今場法明奴鋒芒畢露，貢獻1入球1助攻，射入第50個英超入球，亦令佢成為英超史上、首個巴西球員做到呢個入球數字，成就不同凡響。領隊高普近年成功改造法明奴，將佢由攻中變為「假9」前鋒，係法明奴奠定巨星地位嘅伯樂；而呢名德國籍領隊亦絕對係法明奴忠實球迷，佢講過文尼同沙拿，有時係超級巨星，但有時就唔係，不過法明奴就每場都係「巨星級表現」。華基爾雲迪積克被問到，邊個係佢合作過嘅最勁球星，VVD嘅答案就係法明奴。

高普嘅433戰術當中，法明奴嘅位置非常重要，除咗要入禁區射門之外，仲要不時回後造波，並於狹小嘅空間入面轉守為攻，又要Hold住個波等隊友幫，堅係少啲技術、波底、射術同團體精神都做唔到。法明奴天生就係個合作性極高嘅球員，完全唔介意為隊友鋪橋搭路、做隊友背後嘅助攻者；如果沙拿或文尼缺陣影響當然大，但觀乎成隊紅軍，根本冇第二個球員可以做到法明奴嘅工作。

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