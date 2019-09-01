北倫敦打吡　奧巴美揚哈利卡尼鬥爆

今晚要睇波，點可能唔睇英超北倫敦打吡大戰、阿仙奴主場對熱刺？呢兩隊英超死敵份屬世仇，每次對親都片到天昏地暗、踢到飛沙劈石，上季兩軍喺酋長球場對戰就好睇到暈，雖然熱刺一度反超前2:1，但最後阿仙奴再反勝4:2，堅係正。呢場波奧巴美揚Fit到震梅開二度，睇到佢嘅速度恰到熱刺後防；哈利卡尼該仗亦有士哥，呢名英格蘭當家射手，本季亦已有波入，熱刺近期表現麻麻，唔知佢又可唔可以帶番起隊波呢？

直播表

周日10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs 紐約城 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日10:30am 美職 聖荷西地震 Vs 奧蘭多城 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日5:00pm 日職 大阪櫻花 Vs 川崎前鋒 有線662、602台

周日7:30pm 德乙 漢堡 Vs 漢諾威 on.cc 東網

周日9:00pm 英超 愛華頓 Vs 狼隊 Now 621

周日9:00pm 法甲 蘭斯 Vs 里爾 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日9:30pm 德甲 雲達不來梅 Vs 奧格斯堡 Now 672、Fox +；有線653、613台

周日11:00pm 西甲 華倫西亞 Vs 馬略卡 Now 632

周日11:00pm 法甲 斯特拉斯堡 Vs 摩納哥 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日11:30pm 英超 阿仙奴 Vs 熱刺 Now 621、611

周一凌晨零時 意甲 拉素 Vs 羅馬 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614、604、603台

周一凌晨零時 德甲 法蘭克福 Vs 杜塞爾多夫 Now 672、Fox +；有線653、613台

周一1:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 伊巴 Now 632

周一1:00am 西甲 愛斯賓奴 Vs CF格蘭納達 Now 633

周一2:45am 意甲 卡利亞里 Vs 國際米蘭 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一3:00am 西甲 維拉利爾 Vs 皇家馬德里 Now 632、611

周一3:00am 法甲 馬賽 Vs 聖伊天 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周一6:30am 美職 西雅圖海灣者 Vs 洛杉磯銀河 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周一10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs 明尼蘇達聯 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

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