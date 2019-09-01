【人物誌】巴塞16歲神童　用佢要邊個批准？

巴塞隆拿周日(1號)西甲同奧沙辛拿踢成2比2平手，痛失2分當然令球迷失望，不過呢場波佢哋就收穫一位明日之星，16歲神童安素法迪今場入波，成為巴塞隆拿史上最年輕嘅聯賽入球者！呢位「神童」前途無可限量，但教練華爾維迪嚟緊如果想繼續用佢，可能要先得到「某人」批准喎！

巴塞隆拿今場上半場先失1球，喺美斯、蘇亞雷斯同奧士文尼迪比利缺陣下，華爾維迪決定信任安素法迪，半場換佢入嚟加強鋒力，結果51分鐘就靠身高得1米72嘅小將頂入追平，佢亦以16歲304日之齡，打破由保贊保持嘅巴塞史上最年輕聯賽入球者紀錄(17歲零53日)。

其實安素法迪上一輪對貝迪斯已經上陣，成為巴塞隆拿史上第2年輕上陣球員，唔講唔知，原來西甲規例列明，所有未成年球員如果要喺晚間舉行嘅賽事上陣，都要先得到佢哋家長簽名同意，所以巴塞嚟緊夜波仲想用安素法迪，都要先問過佢嘅家長。

安素法迪喺幾內亞比紹出世，不過6歲已經隨家人由非洲移民西班牙，並且成為各大豪門爭奪目標，最終巴塞隆拿喺佢10歲嗰陣成功招攬，今年7月份更加簽署職業球員合約，合約中更有價值1億歐元嘅「贖身條款」，可見巴塞隆拿對佢係幾咁重視！

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