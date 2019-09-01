港超聯　咁勁嘅！尼迪利省3粒幫理文贏波

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（1日）假深水埗運動場上演「獨腳戲」，由理文主場鬥香港飛馬。最終，理文憑尼迪利「戴帽」，以及列斯奧的入球以4比2擊敗香港飛馬，順利在主場取得聯賽首勝。

理文今場續以尼迪利、沙普夫等舊將擔正，香港飛馬則以查理士搭陳肇麒任「雙箭頭」。比賽第一個較有威脅的射門在7分鐘出現，大衞拉菲爾接應「陳7」大斜線，球不着地起腳被袁皓俊抱實。4分鐘後，大衞拉菲爾錯失良機，他在禁區內無人看管下射門「一飛沖天」。

理文亦非無還擊機會，鄭兆均18分鐘禁區內窩利抽射，惟射門欠缺準繩出界。26分鐘，李康廉接應亞哥斯達妙傳成單刀之勢，客軍門將梁興傑反應快擒下皮球。理文錯失黃金機會後旋即被飛馬偷襲成功，查理士接應隊友二傳窩利射入，替客軍領先1比0。

不過，理文很快便憑一個美妙角球攻勢扳平，列斯奧接應隊友頭鎚跣後遠柱頂成1比1。主隊及後乘勝追擊，補時階段鄭兆均右路傳中，尼迪利小禁區外窩利射入，助主隊半場前反超2比1。

換邊之後兩軍成拉鋸之勢，查理士右路盤過兩名守衞傳中，可惜遠柱陳肇麒未能接應。56分鐘，亞哥斯達接應傳中球後二傳，伏兵門前的尼迪利力壓敵衞近門撞入，理文贏到3比1。這名法國前鋒之後一度有機會完成「帽子戲法」，他左路推進盤過守衞後射門，惜被梁興傑壞其好事。

65分鐘，上季專射「世界波」的馬高斯球不着地抽射，門將「肥袁」得個望字，飛馬追成2比3。客軍及後再換入李藹軒和佐佐木周，試圖加強攻力，其中前者77分鐘曾接應羅曉聰傳中入楔，惜被袁皓俊快一步沒收。尼迪利「戴帽」的美夢終在補時階段完成，此子把握門前混戰射成4比2，為主隊「埋齋」。最終，理文在991名入場球迷見證下，以4比2擊敗香港飛馬，全取3分。

理文主教練陳曉明賽後表示，對球員今天的表現感十分驕傲。他指經過去季一年嘅磨合，喜見球隊今天終收成正果，尤其是去季經常射門中柱的尼迪利，今天終於重拾射手的觸覺射入3球，他對此大感安慰。「黃衫軍」今天的第二個入球來自一個美妙的角球攻勢，「曉明Sir」透露季前有對死球作針對訓練：「今季換咗深水埗，球場細令我哋花咗啲心機喺死球戰術上。而且隊中亦多咗高嘅球員，所以特登練多啲死球。」另外，理文今仗起用列斯奧、李康廉這兩名老將任正選，「曉明Sir」特別點名讚揚「Nando」的表現：「多謝佢今年加入球隊，佢對隊友嘅鼓勵同球場上嘅功用值120分。」

理文前鋒尼迪利稱，今場連中三元將令他信心大增：「上年唔係入好多波，但今年將會係我嘅一季，我已準備好入更多波做神射手！」他解釋，季前充足的準備令隊友間增加不少默契，造就今場的勝仗。

相反，客軍主教練文彼得坦言，對賽果感失望，他將敗仗歸因於球員集中力和經驗不足，並稱日後會針對應對傳中球和長傳作改善部署。今場敗仗亦是這名新任主帥首場領軍的賽事，他指自己賽前並未感緊張，不過需要更多時間和球員作磨合。另外，他對澳洲前鋒查理士今天的表現並不太感滿意：「60分咁上下，可能因為場地同天氣唔適應。始終佢仲後生，你好難要佢場場好有狀態。」