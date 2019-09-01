3主將發威衝散理大　嶺大獲季軍

「Jordan Brand Invitational大專邀請賽」今天（1日）在荃灣體育館迎來最後一日賽事，率先上演的是季軍戰，由嶺南大學對上香港理工大學。嶺大整場賽事領先了大部分時間，雖然在下半場曾被理大反超前，不過嶺大靠著主力費利克斯、朱梓鎔和楊紀政分別取得35分、24分和19分，嶺大終以102：96力挫理大，奪得今屆賽事的季軍，而理大則獲取殿軍。

理大初段較多失誤，朱梓鎔和李志豪的連績快攻，嶺大領先6：0。理大陳可鈐之後以三分球回應，追近6：3。嶺大實力明顯佔優，朱梓鎔、費利克斯和陳永熹不斷強攻籃底，領先19：7。雖然理大有石子賢和晏慕龍連入兩球三分，一度將比分收窄至23：13。

不過朱梓鎔和費利克斯兩人單節分別取得12 和11 分，結果第一節嶺大拋離理大30：15。第二節嶺大保持強勢，朱梓鎔上籃得手，李志豪射入三分球，續領先35 : 18。幸好理大今節有陳可鈐挺身而出，多次鏟入禁區得分，單節獨取10 分，嶺大半場繼績領先48：34。

第三節理大全力反撲，大灑「三分雨」，整個第三節合共射入七球。廖鈞浩、梁祖誠和陳可鈐的三分為理大追近至50：47。雖然李志豪馬上回應一球「Answer Three」，嶺大保持領先53：47。理大之後有陳可鈐連入六分，加上後備的蔣偉皓連入兩球三分，替理大一度反超前61：60。

理大的晏慕龍之後再連取五分，不過楊紀政臨完第三節前射入三分，打成67：67平手。第四節戰況更加激烈，朱梓鎔初段連續兩球籃底「And One」，為嶺大領先81：78。比賽後段，楊紀政的上籃為嶺大拉開98：90，理大的廖鈞浩和石子賢替理大一度追至落後4分，可惜為時已晚，最後嶺大有驚無險下以102：96擊敗理大。

賽後取得全場最高35分的費利克斯十分滿意今場勝利：「季軍能夠給剛去世的隊友文浩軒一個好交代，對於全隊球員都有一個正面的影響和好的回憶。」Felix對理大在下半場的表現也讚不絕口：「就好像金洲勇士，整節不停射入三分球，自己和隊友防守時必須保持hands-up才可以阻止。」對於自己可以入選全明星隊，代表香港到上海出戰，Felix笑指是一個神奇的體驗：「自己第一次代表一個國家出賽，尤其開心能以外國人的身份去代表香港。」費利克斯目前是嶺南大學金融系的全職學生，未來還要在嶺南讀兩年，期待Felix之後在大專比賽有更好的發揮。

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