港超聯踢咗第1周　攔路虎現身？

第一周「中銀人壽香港超級聯賽」上演了5場賽事，雖然未有出現冷門戰果，但多支季前遭看淡的球隊，臨陣都有絕不失禮之發揮，大有資格成為列強爭標路上的攔路虎。

【傑志 5比0 愉園】

近季多採用343或433陣式的傑志，今季在前南斯拉夫名將施利斯高域執教下，轉用4231陣式，在揭幕戰憑5名外援球員先後建功，以5比0擊敗客軍愉園，旗開得勝。今季新加盟的外援中，以與黃洋一同擔任4231中2的基爾頓最為搶鏡，不僅防守稱職，後上助攻殺入禁區，或中距離射門俱見威脅。反而洛迪古斯和盧卡斯，無論誰前誰後，墮後的一位都似乎不太適應，除非轉打「雙箭頭」，否則4231下兩位「神射手」同時正選的機會，相信不會太多。此外，後備入替的蘇沙雖有一球斬穫，但他入替後踢右邊同樣不太適應，故若想看到費蘭度和蘇沙同場在邊路發難，不妨試試由後者擔任左後衞，或許會產生不俗的效果。

至於落敗的愉園，上陣的華、洋球員均已傾盡全力，除個別年青球員因怯場影響表現外，中場馬希卡歷亦發揮不出應有水準，畢竟第一場港超聯賽事，所帶來之壓力之大，絕非旁人可以想像。不過，個人認為若是役後防加入艾度古斯，組成5人防線，而非排出4141應戰的話，戰果未必可以改寫，但一定可以增加對方埋門之難度。

【和富大埔 1比4 富力R&F】

面對種種轉變，由上季聯賽盟主變成「凱景+南區+大埔」聯隊的和富大埔，在首戰面對「5000萬+班費」的富力R&F前，遭不少球迷大潑冷水。儘管最後一如所料不敵客軍，但整體演出卻遠勝預期，尤其在上半場一套「防反」戰術運用得宜，辛祖拍金玟基這個前鋒組合，亦為「綠戰士」的支持者帶來無比驚喜。不過，大敗一場總有原因，例如個別正選球員的體能太快下降、欠缺一個外援中堅，以及後備力量偏弱等等，假若這些不足能在短期內解決，能否捧盃難料，但就肯定可以在列強的爭標路上，阻頭阻勢。

富力R&F雖然贏波，但整體發揮並不似預期，上半場面對體力充沛的主隊鋒將，後防飽受壓力下，出現了不少混亂鏡頭；進攻方面，鋒線上伊高沙托尼、利安高和基奧雲尼的個人素毋庸置疑，但因中場缺乏能夠控制節奏和轉方向的球員，令眾鋒將不是要單打獨鬥，十分吃力。如非主隊球員在下半場中段開始體能急速下降，相信富力R&F未免可以取得大捷。當然，要讚讚射入「世界波」為富力R&F「埋齋」的梁諾恆，入球之外還成功護空門，只要保持到水準，不僅可穩奪球會的正選位置，在港隊孭重飛的機會，肯定愈來愈多。

【佳聯元朗 1比2 東方龍獅】

上季後一半以上主力球員他投，加上「熱血教頭」郭嘉諾離隊，令不少「橙軍」球迷擔心愛隊的前途。在新帥陳文俊安排下，佳聯元朗在首仗排出442出戰，中前場位置與上季比較可謂面目全非，但後防組合基本上不變，依然由法比奧夥拍王睿鎮守中路，另外兩邊拍檔繼續是黎格爾和羅振庭，不同的只是由三中堅轉成4人防線。「橙軍」新陣威力如何暫難下定論，但起碼是役一直與「大變身」的東方龍獅互有攻守，門將葉嘉宇撲救的次數，與客軍的葉鴻輝相差無幾。若非下半場一個疑似為了增強攻力的調動，削弱了後防抵禦高波之能力，致最後輸掉兩個頭槌，未必會1分不保。深信列強在元朗大球場失分的機會，陸續有來。

同樣新季用新陣的東方龍獅，全場錄得不少攻門鏡頭，如非主隊門將「嘉宇」有水準演出，未必要到下半場尾段才取得入球。但從首仗所見，是役東方龍獅多個埋門之出現，都是靠艾頓和慕沙等鋒將的個人能力，並非由組織而成。這情況在下半場更為明顯，若非兩度靠高波「屈機」成功，恐怕已失分收場。相信賽後令主教練「堅Sir」滿意的只是戰果，而非球隊的整體演出。

【冠忠南區 3比1 標準流浪】

季前揚言要一過作風、大踢「好睇又好食」足球的冠忠南區，果然不再踢5後衞及單箭頭，而以442出擊。排陣進取了，但發揮出來的效果，相信還要多加磨練，特別是面對刻意「泊大巴」的對手時，如何展演「強攻」能力才是關鍵。是役所見，查維斯與中場線隊友之默契，以及左右兩邊側擊的平衡等等，都要再花多點時間改進，畢竟擅攻的中前場球員多了，但如何配搭和運用，並非一時三刻可以定出完美方案。

與愉園不同，標準流浪在首場作客「偷雞」的野心，相對較細，甫開賽即屯重兵於後防，有機會才靠具不俗能力的中、前場球員，爭取埋門機會。最後雖然輸波，但整體演出卻不失禮，幾名南美外援表現稱職，就連狀態久沉的「歐冲」也表現生猛。來仗主場迎戰同級對手愉園，假如能夠踢出是役水準，贏波機會當在對手之上。

【理文 4比2 香港飛馬】

上季中加盟後，已展示出不凡質素的前鋒尼迪利，在季首戰即大爆發，但人連中三元，協助理文旗開得勝。贏波之外，理文是役演出遠比上季順爽朗，新援亞哥斯達在中場能夠控制節奏，轉方向、傳送或自己推進都處理得宜；另一新兵列斯奧在後防起到穩定作用；新援基華尼頓速度與技術並重，具一己之力改變戰局之能耐。總括而言，理文今季組軍乃「入啱貨」，加上成功借用可擔任防中和中堅的劉學銘，配合沙普夫和顏樂楓等狀態大勇的舊將，這支「理文2.0」絕對不能輕視。

在陣容出現多個新面孔下，香港飛馬是役表現其實並不太差，取得入球的新援查理士和馬高斯，都證明了該隊羅致外援的眼光。反而個別舊將，似乎對新陣不太適應，致發揮上患得患失，當中是役先後出任左翼和中堅的大衞拉菲爾，就是一個例子。當然，後防為何無法成功看管對方的尼迪利，亦需要檢討。看來，眼前的國際賽期，主帥文彼得將會十分忙碌。