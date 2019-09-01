【JBI】教大全勝封王　文俊浩奪三項個人獎

大專籃球漫長的賽季，終於在開學日前夕落幕。Jordan Brand Invitational大專邀請賽今天（1日）在荃灣體育館上演總決賽，香港教育大學以88：76擊敗職業訓練局。從前兩屆第三名、亞軍，連續幾年大專盃成績不如意，到全勝捧起冠軍獎盃，感覺有點晚，也因而變得特別深刻，重要。對畢業的馮嘉豪和楊仲翹，是完美、如釋重負的感覺。對一眾師弟，包括最有價值球員文俊浩來說，代表一份傳承，傳承師兄、教大的「爛命」精神。

兩隊球風相近，都以簡單俐落的快攻作為主導，入局同樣迅速。教大雙塔蕭俊傑和文俊浩高低位配合先開紀錄，職訓局李梓鋒和楊瑞鴻充當箭頭，不過禁區始終稍遜，被對方搶下多個籃板，連續反擊快攻得手，當中隊長馮嘉豪手感不俗內外開弓，幸而職訓局射手司徒俊穎挺身而出，連取5分穩住局面。雙方隨後打成均勢，教大憑著楊仲翹的罰球最多領先6分，但完首節前劉家傑射進三分球，追成20：23。

雙方進攻稍為停滯，接近兩分鐘沒有進帳，續由馮嘉豪打破僵局。教大針對對方弱點，不斷利用文俊浩強闖內線，馮嘉豪則在外圍拉開空間。職訓局圍繞射手陣容設計戰術，李梓鋒和楊瑞鴻先後射進冷箭，後者更加在三分線博得犯規三罰全中。不過教大關雋陶兩度博得「and 1」，領先42：37進入下半場。

換邊後迎來賽事轉捩點，職訓局幾位主力飽受犯規困擾，防守變得綁手綁腳。文俊浩和蕭俊傑繼續肆虐內線，關雋陶再度完成「三分打」，首次拉開雙位數分差，職訓局被迫暫定卻未能調整節奏，反被馮嘉豪剷爆籃底，打出一段15：0攻勢，大幅領先到64：44。第四節職訓局嘗試反撲，張國銓頻頻剷籃博犯，幾乎包辦球隊所有得分。但教大在賽季最後的比賽，完美展現接棒過程。馮嘉俊連續命中三分球，文俊浩、蕭俊傑和余嘉寶先後建功，最終教大以88：76擊敗職訓局，首奪JBI總冠軍。

最佳防守球員、季後賽最有價值球員、最佳五人陣容，還有意義最重的冠軍獎盃。文俊浩大概是收穫最豐盛的人，沒有覺得意外，因為20分11籃板2封阻的數據，不過是他在JBI賽事的日常，今天他更是帶著受傷月餘的手腕作戰，可他仍然把勝利歸給隊友：「這是我在教大五年來第一個冠軍，全隊一起贏回來，所有人都可以上場汲收經驗，特別開心。」決賽出場時間對一眾主力來說，或者不是多稀罕的事，但對板凳的師弟卻是肯定。「他們很需要鼓勵，希望大家都可以接棒，為大專盃作準備。」

賽後隊長馮嘉豪忍不住嚎哭，文俊浩的心情也很激動，「我們是五年隊友，他陪著我一起進步，最後一年捧住冠軍走，很為他感到開心。」距離畢業尚餘一年，他透露會積極轉型，在大專和甲二球隊愉園爭勝，「我的個子不高，需要改造自己。早前在上海和隊友談過，大家也得出相同結論。未來會多點面框和苦練中距離，目標是成為職業籃球員。」

Jordan Brand Invitational大專邀請賽

冠軍：香港教育大學

亞軍：職業訓練局

季軍：嶺南大學

殿軍：香港理工大學

外圍組MVP : 朱梓鎔（嶺大）

種子組MVP：蕭俊傑（教大）

得分王：鐘俊昇（珠海）

偷波王：費利克斯（嶺大）

助攻王：鄧志恆（珠海）

籃板王：鄧志恆（珠海）

封阻王：鄧志恆（珠海）

最佳防守球員：文俊浩（教大）

季後賽MVP : 文俊浩（教大）

最佳五人：文俊浩（教大）、蕭俊傑（教大）、鐘俊昇（珠海）、楊瑞鴻（職訓局）、費利克斯（嶺大）

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。