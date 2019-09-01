【JBI】理大「櫻木」關洛賢的覺悟

告別中學校園，適應大專生活，是每位新生必須面對的處境。理工大學一年級生、前英華書院隊長關洛賢也不例外。過往一年，他的定位和中學時期大有不同，Jordan Brand Invitational大專邀請賽季軍戰僅獲6分4助攻，他不斷強調自己表現「好差好差」：「新挑戰並不是表現差的藉口。」

今場理大力戰之下以 96：102 負於嶺大，今場出任正選中鋒關洛賢表示球隊發揮並不理想：「缺少主力黃偉琪，加上今年有不少新人加入，默契未夠好。」至於個人表現，他直言「打得差」：「今年球隊加快節奏，作為五號位比較吃力，不太習慣，加上甚少出場機會，狀態、心態各樣都差，反正就是好差！」

從中學校隊靈魂人物，慢慢轉型為工兵角色，甚至因為不適應打法坐上後備席，他失望的同時坦然面對：「教練想我擔任工兵搶籃板，多點低位進攻。如果我有足夠實力，無論做什麼都是正選，但自己實力未夠，便有其他球員代替自己。」而學界過渡到大專，關洛賢說最大分别是心態：「大專球員願意利用身體質素加強對抗性，加上球員年齡較大，經驗較豐富，較少犯上低級錯誤，打法更成熟。」

面對未來他會沉著面對，從細節上開始作出改善：「要變得更全能，即使打四號位都要學懂運球和外線，才可以挑戰更高水平賽事，跟上現代籃球節奏。」下學年升上大學二年級，關洛賢期待更多上陣時間表現自己：「利用個人特點幫助球隊，發揮投籃強項。」

香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃 實習記者郭衍霆報導

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