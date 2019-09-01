【賽後解碼】邊有咁多童話　狼隊神奇幻滅

周日(1日)晚英超早場，愛華頓憑巴西前鋒李察利臣，個人梅開二度，以3:2擊敗狼隊。狼隊上季多次於勁旅身上搶到分，成為一時佳話，但今季4場聯賽只取得3和1負，同包尾嘅屈福特，成為僅餘兩支仲未開齋嘅球隊，神奇力量幻滅。

愛華頓一開波就搶攻，只係用5分鐘就打開紀錄，當時狼隊防線出錯，高亞迪回傳畀門將魯爾柏迪斯奧，後者失去平衡下解圍，省中對手摩斯堅恩，皮球改變方向，被李察利臣截到射入空門。

不過僅過3分鐘，狼隊就扳平，艾達馬查奧爾右路傳中，愛華頓球員未能及時解圍，由路曼沙斯混戰中射成1:1。轉個頭愛華頓又領先，基菲爾施古臣右路傳中，由伊禾比頂入，上半場領先2:1。

換邊後，雙方一度陷入拉鋸局面，直至75分鐘終於再掀起高潮，狼隊前鋒魯爾占美尼斯近門衝頂入網扳平2:2，但同時被對手盧卡斯迪治尼踢中左眼倒地，好彩經過治理後冇乜大礙。

不過，只係過咗5分鐘，愛華頓又領先，盧卡斯迪治尼左路傳中，李察利臣頂入，個人梅開二度，呢位巴西前鋒之後仲有1次勁射，僅被門將魯爾柏迪斯奧飛身救出，幾乎可以上演帽子戲法，最終愛華頓以3:2擊敗狼隊。

狼隊上季係巨人殺手，曾經擊敗車路士、熱刺、曼聯、阿仙奴，打和曼城，但今季首3場打和李斯特城、曼聯、般尼，今場仲輸埋畀愛華頓，被打破不敗之身，同上季判若兩隊。

可能狼隊將神奇故事轉移至歐洲賽，因為佢哋雖然英超未開齋，但6場歐霸盃取得全勝，打入分組賽，莫非狼隊可以喺今屆歐霸盃有一番大作為至真？

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