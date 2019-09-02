激情四射！倫敦打吡阿仙奴落後兩球追和

英超周日壓軸好戲北倫敦打吡戰，阿仙奴主場對熱刺合演入球騷，客軍早段憑基斯甸艾歷臣及哈利卡尼射入12碼領先兩球，阿仙奴力追由拿卡錫迪及奧巴美揚各建一功扳平2比2，各得1分。

熱刺開賽10分鐘領先，拉美拿射門，阿仙奴門將賓尼特奴撲球甩手，基斯甸艾歷臣門前執死雞為熱刺射成1比0。40分鐘阿仙奴再輸多球，孫興民禁區內被格列沙加踢跌博得12碼，哈利卡尼為熱刺射成2比0。

阿仙奴完半場前追番粒，尼高拉斯比比左邊路妙傳，拿卡錫迪接應突破防線，近柱勁射破網追成1比2。下半場熱刺有機會拉開紀錄，可惜哈利卡尼勁射中柱彈出，逃過大難嘅阿仙奴於71分鐘扳平，古安杜斯大腳傳到門前，奧巴美揚門前一彈入網，追成2比2平手。

79分鐘阿仙奴有反超前機會，哥拉辛拿斯左路落底線傳中，柏柏斯達夫普路斯撞射破網，不過旁證舉旗示意越位，翻看VAR原來哥拉辛拿斯落底線時已經越位，入球無效，阿仙奴未能絕殺熱刺，最終亦以2比2和氣收場。

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