離隊陰霾下入波 艾歷臣成熱刺史上第5人
2019年09月02日 02:42
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(Getty Images)
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熱刺丹麥中場基斯甸艾歷臣在今場北倫敦打吡戰正選上陣，更攻入今季開齋入波，令佢成為熱刺史上第5位累積50個英超入球球員，不過佢一直唔肯同會方續約，明年夏天將回復自由身，離隊陰霾仍揮之不去。
由於唔肯續約，呢位27歲中場今季上陣機會大減，領隊普捷天奴喺個別比賽將佢列為後備，不過今場對阿仙奴係北倫敦打吡戰，普捷天奴都唔敢玩嘢，派佢正選上陣，加上孫興民及哈利卡尼，熱刺回復最強陣容，並於開賽40分鐘領先2比0。
基斯甸艾歷臣亦踢出佳作，開賽10分鐘攻入首個入球，把握對方門將犯錯立入空門，亦係佢今季首個入波，累計佢由2013年效力熱刺至今，在英超6季累積攻入50球，係熱刺史上第5位入波超過50球嘅球員，無論佢將來會否離隊，都算達到一個里程碑。
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