球證針對？哈利卡利連續兩場冇12碼

北倫敦打吡另一焦點，相信就係熱刺英格蘭射手哈利卡尼，佢今場射入由孫興民博得嘅12碼，在北倫敦打吡累積攻入10球，值得恭喜，但佢末段一次在禁區內被撞跌，球證未有判12碼，仲係繼上場不敵紐卡素後連續兩場被侵犯冇12碼，向球證投訴都冇用，莫非佢被針對？

上場聯賽熱刺主場0比1不敵紐卡素，本來熱刺有扳平機會，下半場哈利卡尼一次門前突破被紐卡素後衞拿修斯撞跌，球證睇完VAR之後竟然當冇事發生，賽後輿論一片譁然，有人形容呢個犯規動作係「欖球式攔截」，喺欖球比賽並無犯規。

嚟到今場對阿仙奴，哈利卡尼入波後未能維持勝局，下半場先有一次勁射中內柱都唔入，錯失拉開比數機會，戰至補時階段佢殺入阿仙奴禁區後急停，阿仙奴後衞柏柏斯達夫普路斯全速趕到後收掣不及從後一撞，哈利卡尼應撞護球倒地，呢個碰撞其實都可以判12碼，結果球證完全有表示，令熱刺錯失絕殺機會，只能同阿仙奴打和。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。