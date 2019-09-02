愛奴主場連敗　武球王被嘲生得矮

西甲愛斯賓奴周日晚西甲主場出又輸波，以0比3大敗於CF格蘭納達腳下，「中國球王」武磊正選上陣，但佢錯失至少3個機會，踢到67分鐘被換出，賽後有網民批評，武磊太矮腳短、得隻右腳，難有好表現。

開賽29分鐘武磊有單刀機會，可惜對方後衞喺佢右邊攔截，而武磊又冇左腳，結果門前被及時解圍，下半場47分鐘另一機會，武磊一度空晒，但因跑得慢被對方兩人包抄，而佢又控球不穩被打荷包，結果嘥晒。

59分鐘武磊左路窄位射門，但被對方門將封晒位，無功而還，66分鐘一次近門衝頂，武磊飛到盡，無奈生得矮導致頂波底，近門頂高又唔入，踢完呢球，教練都頂唔住換走佢。賽後武磊在一個網站評分只得5.9分，係全隊得分第2低，部份傳媒更評3分低分，可見佢表現確實唔好。

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