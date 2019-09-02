艾美利契仔開掛　踢出大師級水準

阿仙奴法國中場古安杜斯，自去年加盟以來深受領隊艾美利重用，因此被球迷嘲諷為「艾美利契仔」、「古親王」等等稱號，不過今場北倫敦打吡火併熱刺，古安杜斯交出一腳靚助攻畀奧巴美揚扳平，期間仲有次好表現，深獲外間好評，認為呢位20歲小將終於出得大場面。

古安杜斯今場最精彩一腳，自然係扳平一球，71分鐘，佢喺進攻左路用右腳大腳送入禁區，奧巴美揚在兩位後衞之間突破接應，成功搶點一腳輕彈入網，古安杜斯嘅傳送落點恰到好處，奧巴美揚只係做件最簡單嘅事就入波，呢腳波可以話係贏在古安杜斯嘅妙傳。

其實除咗助攻，古安杜斯今仗喺攻守兩方面都有關鍵作用，例如守住孫興民嘅射門，自己亦有一腳妙射幾乎入波，比賽尾段更作出多次精準長傳，可見佢愈踢愈成熟，全場58次傳送、兩次攔截及0失球，《Whoscored》都給予7.6分高分。

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