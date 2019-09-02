踢4輪衰過曼城一年　蘇斯克查死撐冇危機

英超曼聯開季4輪失咗7分，認真羞家，更加搞笑係，有傳媒發現，原來曼聯嘅死敵曼城，自2019年開始，踢到依家先失咗5分，係總共22場先失5分，明顯高過「紅魔鬼」幾班。不過，即使面對住醜到爆戰績，曼聯主帥蘇斯克查仲係話未驚過喎！

曼城係上季英超、足總盃同聯賽盃3冠王。自從踏入2019年開始，曼城上季踢18場聯賽錄得17勝1負佳績，今季4戰就錄得3勝1和，總計2019年暫時就有20勝1和1負，僅失5分。再用同期曼聯聯賽戰績比較，「紅魔鬼」原來係失咗30分之多，較曼城多失25分，堅羞家囉！

對於曼聯目前危機，「蘇B」話：「對修咸頓場波，我哋開局唔錯，仲取得領先。本來我哋有機會爭取入第2、3球，點知一次失誤就令我哋付出代價。之前3場波，我哋都贏唔到，但其實踢得都好過對車路士場波。我哋主導咗比賽，製造咗入球機會，只係贏唔到，然後再失波，我哋其實冇乜運。」原來只係冇運？咁唯有祝曼聯好運啦！

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