中國最索滑雪妹　混血谷愛凌要攞冬奧金牌

全國最靚滑雪天才少女，16歲谷愛凌勢為中國奧運奪金！呢名中美混血兒樣貌標緻，頗似國際中華小姐冠軍張曦雯，天生一副模特兒骨架，今年6月決定代表中國參加比賽。谷愛凌絕對唔係得個樣，仲有超凡實力，過去16日於新西蘭同澳洲分別取得3面自由滑金牌，堅係滑雪界天才少女，而佢最大目標，就係於2022年北京冬奧為中國贏取冠軍。

谷愛凌爸爸係美國人、媽咪係中國人，聽日9月3號就係佢16歲生日。呢名細細個已經練習滑雪嘅美少女，今年決定入籍中國參賽，佢於IG上表示：「我是一個熱愛滑雪的女孩，好驕傲能夠於3年後代表中國征戰北京2022年冬季運動會。我希望可以透過滑雪運動，來增進中美兩國人民的交流、了解和友誼。」

依家於美國讀緊高中嘅谷愛凌，係個運動天才，鍾意籃球同騎馬，係學校越野隊成員。因為媽咪係中國人，所以講得一口流利嘅普通話。

近日佢代表中國，於新西蘭同澳洲攞到2面坡面障礙技巧、1面自由滑U型場地女子金牌，16日之內勇奪3個冠軍，睇到佢堅有實力；另外因為佢非常靚女，而且又勁可愛好鍾意笑，已經愈來愈多國內Fans，希望佢於3年後可以實現夢想，為中國取得冬奧金牌。