【東體爭議】巴皇墮落　輪到馬體會稱霸

剛過去一輪西甲，兩大豪門皇馬同巴塞隆拿都失分，而且同樣係踢咗3場僅1勝，冇晒以往霸氣。反觀做慣「阿三」嘅馬體會跑出，成為唯一3戰全勝嘅球隊，特別係周一(2日)凌晨對伊巴，馬體會落後2球劣勢下，都成功反勝3:2，相隔2年零10個月之後，再佔據西甲榜首，莫非真係天命所歸，今季可以重奪西甲錦標？

馬體會今夏放走基沙文，以為會散晒，但球會不惜用1.27億歐元簽入年僅19歲「新C朗」祖奧菲歷斯，事實證明呢筆「豪賭」押中晒，祖奧菲歷斯繼上場助攻馬捷恩佩雷斯射入全場唯一入球，擊敗雷加利斯之後，今場自己取得個人首個西甲入球，幫馬體會半場僅落入1:2，為下半場展開大反擊，奠定基礎，實在非常關鍵。

祖奧菲歷斯年紀輕輕，已經發揮靈魂角色，為馬體會注入新力量，順勢突破基沙文時期嘅框架。

事實上，馬體會近8年一直由施蒙尼執教，捧過1次西甲、1次西盃、2次歐霸盃冠軍，仲有2次打入歐聯決賽，證明呢位阿根廷名宿係有料之人。馬體會做完2季西甲亞軍後，今季有祖奧菲歷斯擔大旗，捲土重來，加上巴塞皇馬開壞個頭，話馬體會要問鼎今季西甲冠軍，絕對唔過份。

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