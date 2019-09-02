香港隊　麥柏倫望作客柬埔寨全取3分

將於周四晚（5日）出戰「2022卡塔爾世界盃第二圈」的香港隊，周一（2日）假將軍澳足球訓練中心進行首課操練。港隊主教練麥柏倫表示，儘管球隊備戰時間不多，但仍期望球員能夠在作客的困難環境下，在柬埔寨身上全取3分。

在周二（3日）早上進行最後一課操練後，便出發往柬埔寨的港隊，先後有翟廷峯、法圖斯、李嘉耀及徐德帥退隊，並補選了羅梓駿、羅拔圖、鍾偉強和鄭兆均入伍。麥柏倫透露，守衞法圖斯因為所效力的貴州恆豐目前於中甲處於榜首位置，固決定退隊專心應付聯賽，對於球隊持續出現傷兵，「Mixu」坦言只可以繼續向前看︰「傷患經常發生，球隊不幸有球員受傷，但我認為補選的球員能夠交出表現。球隊本身的備戰時間也有限，所以可以做的事情不多，只可以將重要的事情優先處理。球季才剛剛開始，球員只踢過一輪聯賽，因此未必處於頂尖狀態，始終季前友賽跟正式比賽不同。」

對於首次入選港對決選陣容的鄭兆均，「Mixu」亦對他有不俗評價︰「『均仔』（鄭兆均）為球隊帶來速度，有很好的過人能力，在聯賽一仗亦有交出漂亮的傳中，同時亦有參與防守的紀律。」

對於首場外圍賽作客柬埔寨一仗，麥柏倫認為對手實力不可忽視︰「柬埔寨是一支不錯的球隊，香港有不少人都低估了他們，他們的球員已合作了好一段日子，其足球風格亦有很強烈的理念，在近年來已不斷改進。我們期待能夠全取3分，作客面對着充滿激情的球迷，以及對手不少快速和具有技術的好球員之下，所以今場不會是容易應付的一仗。」