巴塞等多一季　可慳4.3億

雖然近日傳盛巴塞隆拿好大機會回購巴西球星尼馬，但隨住轉會市場關閉時間愈來愈近，尼馬離隊無望，相信會繼續留效巴黎聖日耳門(PSG)。

據悉，巴塞唔想任由PSG開天索價，而係希望等明年夏天，再直接買斷尼馬，因為根據尼馬同PSG簽嘅合約，明夏會自動加入買斷條款，毀約金為1.7億歐元，到時巴塞只要出到呢個價，PSG就一定要放人。

巴塞多次向PSG提出收購尼馬，當中開出用現金加球員作為收購條件，但PSG企硬要求巴塞起碼要支付2.22億歐元，先至可以買番尼馬，呢個價錢係當年PSG向巴塞買斷尼馬嘅費用。

由於巴塞今夏剛以1.2億歐元買入基沙文，無力再支付2.22億歐元買尼馬，所以決定等明夏以1.7億歐元買斷尼馬合約，一來可以比現時少畀5000萬歐元(約4.3億港元)，二來亦有多一季時間籌錢。

事實上，巴塞今夏買基沙文，都係用「拖字訣」，等到7月1日，佢嘅違約金將由2億歐元下降至1.2億歐元，再買斷呢位法國國腳，似乎又想重施故技，等待平買尼馬。

至於尼馬繼續留喺PSG多一季，仲有冇機會上陣，會唔會被雪到僵硬，就不得而知。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。