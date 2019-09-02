【JBI】教大首奪冠軍　馮嘉豪卸下責任完美畢業

七年，幾乎佔了人生四分一的時間。原來認為這是馮嘉豪的大型惜別會，但第四節大多時間，他都坐在板凳上，迎接大專生涯首個冠軍。沒有爭奪MVP，也沒有入選最佳陣容。「遺憾嗎？」我問，換來斬釘截鐵的一句：「沒有。」鎂光燈應該屬於來年還在奔跑的師弟，恰如訪問裏，最常出現的字眼——「接棒」。

Jordan Brand Invitational大專邀請賽落幕，香港教育大學以全勝姿態首奪冠軍。哨聲響起的時刻，兩個畢業的師兄不在場上。楊仲翹因事離開，至於馮嘉豪，直到倒數三十秒才從板凳站起來，扭頭看向兩旁隊友：「準備好，差不多該衝出去了。」

等待七年的接棒

他笑說自己是「宗字派」，打算學習宗銘達教練的低調，默默退出大專賽場。想不到還是被推擠到中間，一下子高舉過頭，拋起來慶祝。跟隊友逐個擁抱，他盡情哭了很久，擦乾眼淚後，露出不好意思的樣子，「睡前告訴自己，怎樣也要忍著，不准哭，但原來贏冠軍不可能不哭。」七年來，從沒嚐過冠軍的滋味，也沒有試過這樣激動，開心。「一句話形容，是完美，又帶點遺憾的感覺。」

看似矛盾的總結，我猜想是沒有獲得個人獎項的緣故，畢竟頒獎禮上，我和行家都覺得馮嘉豪值得更多肯定。事實證明真的想多了。「有獎固然開心，沒也不會『揼心口』，這是他們應得的。遺憾是這個冠軍花了太長時間，對不起師兄。」那年剛剛入學，教大已經是大專盃四強分子，隨著一個個師兄畢業，「輪到我扛起球隊，卻無法讓他們放心，永遠只得第六、第七名。」彷彿這刻才真正完成交接的過程，責任隨即轉移，換成文俊浩、蕭俊傑、關雋陶等等延續榮耀。

「我最討厭別人說，對教大守死馮嘉豪就夠，很難聽。說實話我不是港隊，只是普通的甲一球員，為什麼貶低我的隊友。」他頓了頓，補充一句：「我相信他們。」練球和比賽每次咬牙切齒的訓話，通通來自這份信任，還有恨鐵不成鋼的心情。瞥見另邊廂，同樣忙著接受訪問，新鮮出爐的季後賽MVP文俊浩，「以往他很獨食，花了足足三四年，才讓他學懂『甘於放下自己』。」嘴邊露出帶點自豪和滿足的笑容。

話題轉到加盟不久，頂著常規賽MVP頭銜的蕭俊傑身上，「他剛來一年，卻好像打了兩三年。原因無他，被我們的文化感染了。」忍不住大笑起來，清清喉嚨正色說：「他很會迎合不同球隊，可惜不夠自信。以他的技術，其實可以更加突出。」點評結束，總結是這對雙塔組合，「應該可以帶領教大走到另一個層次。」

「敬請留意下回分解」

「有什麼想對師弟說？給我五秒想想。」不要浪費每分每秒，不要做無謂的事，練球不准嘻皮笑臉，要把「爛命」傳統傳承下去⋯⋯歸根究底，還是當年接過大旗，師兄對他說的一句話，如今原封不動送出：「我交棒給你們，我對你們有信心。」

一個課題結束，第二個課題緊接著開始。抱著最完美的禮物，告別身處七年的校園，搖身一變成為體育老師。「學習怎樣兼顧工作和打球，希望往後甲一，大家繼續看見馮嘉豪這個名字。」嘻嘻鬧鬧轉身，留下陽光的背影。

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