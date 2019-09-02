世足先生最後3強！VVD再單挑美C

國際足協(FIFA)公布2019年世界足球先生最後3強，結果同早前歐洲最佳球員獎3強一樣，都係利物浦中堅華基爾雲迪積克(VVD)、巴塞球王美斯同祖雲達斯射手C朗。

世界足球先生被譽為球員個人獎項最高殊榮，候選名單由FIFA專家團隊選出，由球迷、專家團隊、國家隊主帥及隊長投票選出最後得主，上年得主係皇馬中場莫迪歷。

今年評選以球員喺2018年7月16日至2019年7月19日嘅表現為準，華基爾雲迪積克協助利物浦奪得上屆歐聯冠軍，表現大受好評，已經力壓C朗同美斯，率先奪得歐洲最佳球員獎，最終會唔會贏埋世界足球先生，9月23日就會揭曉。

值得一提，上次有後衞當選世界足球先生，已經係2006年簡拿華路，當年大簡幫意大利捧世界盃冠軍。

另外，今屆男足最佳教練最後3強由英超主帥包辦，包括哥迪奧拿、高普同普捷天奴。最佳門將最後3強係艾利臣比加、艾達臣摩拉斯、達史特根。

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