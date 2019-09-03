小豆着到幸運號碼 加盟西維爾翻身

前曼聯射手、墨西哥國腳前鋒查維亞靴南迪斯，正式離開韋斯咸轉投西甲西維爾，轉會費為800萬歐元，將簽約3年。

小豆效力錘仔幫2年半表現不過不失，但佢勁有球味落到場永冇Hea踢，唔少錘迷都好鍾意佢，不過韋斯咸攻擊手眾多，小豆只能黯然離開。

今個夏天小豆前途成疑，但佢於新季英超對白禮頓都射入1球，送咗份最後禮物畀韋斯咸。查維亞靴南迪斯今年31歲，早年效力曼聯時係魔迷寵兒，認為佢門前把握力一流，之後佢試過外借到皇馬，於2年半前加盟韋斯咸前效力利華古遜。佢於各項賽事為韋斯咸上陣63次，射入17球。

查維亞靴南迪斯喺瓜達拉哈拉出道時，着14號球衣，2010年加盟曼聯以及踢墨西哥國家隊，都係着14號，成為佢個人標誌。

不過，小豆離開紅魔鬼後，效力利華古遜、韋斯咸，都着唔到呢個幸運號碼，分別着7、9號，表現亦遜色，今次加盟西維爾，終於揀到14號，希望可以重生啦。

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