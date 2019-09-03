【一帖睇晒】有乜Deal？轉會煞科日焦點

【西甲】

艾雲艾比亞(英格蘭)●諾定咸森林→艾美利亞●880萬歐元

查維亞靴南迪斯(墨西哥)●韋斯咸→西維爾●750萬歐元

艾路拿(法國)●巴黎聖日耳門→皇家馬德里●借用

拉芬拿艾簡達拿(巴西)●巴塞隆拿→切爾達●借用

羅拔堅尼地(巴西)●車路士→基達菲●借用

【意甲】

達美安(意大利)●曼聯→帕爾馬●150萬歐元

波比鄧肯(英格蘭)●利物浦→費倫天拿●180萬歐元

韓光成(北韓)●卡利亞里→祖雲達斯●500萬歐元

米希達利恩(阿美尼亞)●阿仙奴→羅馬●借用

列比錫(克羅地亞)●法蘭克福→AC米蘭●借用

卡連歷(克羅地亞)●馬德里體育會→羅馬●借用

拉治迪基素爾(阿爾及利亞)●李斯特城→費倫天拿●借用

卡積亞(丹麥)●西維爾→阿特蘭大●借用

洛蘭迪(西班牙)●熱刺→拿玻里●自由轉會

【德甲】

柏德列舒希克(捷克)●羅馬→RB萊比錫●借用

夏歷(奧地利)●雲達不來梅→漢堡●借用

比頓確特(德國)●賀芬咸→雲達不來梅●借用

安達施華(葡萄牙)●AC米蘭→法蘭克福●借用

【其他】

莫路伊卡迪(阿根廷)●國際米蘭→巴黎聖日耳門●借用

基羅拿華斯(哥斯達黎加)●皇家馬德里→巴黎聖日耳門●1,500萬歐元

勒美拿(加蓬)●修咸頓→加拉塔沙雷●借用

路爾斯古斯達禾(巴西)●馬賽→費倫巴治●600萬歐元

迪科亞(比利時)●般尼→安特衛普●自由轉會

法卡奧(哥倫比亞)●摩納哥→加拉塔沙雷●自由轉會

比高域(波斯尼亞)●般尼茅夫→卡拉巴克●自由轉會

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