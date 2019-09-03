尼馬轉會失敗內幕　閂窗一晚發生咩事？

巴黎聖日耳門前鋒尼馬，成個夏天都嗌轉會，佢首選係重返巴塞隆拿，而「地上最強」亦都希望迎接呢名「森巴巨星」回巢。去到轉會窗完結最後一晚，巴塞開出總值2.36億鎊「現金＋球員」嘅條件搶人，但PSG就企硬要2.73億鎊（3億歐元），最終巴塞放棄，尼馬要繼續留喺巴黎。

尼馬不嬲係麻煩友，早前就公開表示唔想再踢PSG，激嬲晒成支PSG，無論係老細、球員同球迷，都希望尼馬早日過主。巴塞雖然買入基沙文，但為再次問鼎歐聯，亦想尼馬回巢，期間多次同巴黎斟洽，最後出價係1.82億鎊現金（根據表現將升到2.36億鎊），再另加拿傑迪錫、奧士文尼迪比利同圖迪保3名球員借用1季。2年前尼馬轉會PSG，價錢係2.22億歐元，依家呢個報價已好有誠意。

但PSG認為尼馬唔只值咁少，企硬要3億歐元，巴塞無奈之後放棄。據西班牙傳媒報道，巴塞將會於出年夏天再度出手。根據尼馬同PSG簽嘅合約，明夏會自動加入買斷條款，毀約金為1.7億歐元，換句話講巴塞等多1季，就會慳一大筆。巴黎拗氣唔肯「平放」尼馬，換句話講佢將要等多1年先走到，以佢依家同球會、球迷嘅關係，相信要畀多啲時間、再有更好嘅表現，先可以免受欺凌。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。