【有片】仲兜？卡尼畀記者焗睇「罪證」

有咩人可以兜口兜面睇住「犯罪證據」死撐？熱刺前鋒哈利卡尼就係其中一個！早前北倫敦打吡熱刺2比2打和阿仙奴，比賽尾段哈利卡尼喺柏柏斯達夫普路斯力逼下，禁區內「一掂即跌」，不過球證就示意繼續比賽，雖然佢冇因為呢次「博大霧」而食黃牌，但賽後就被網民怒轟插水。

事實上哈利卡尼出晒名鍾意插水，再之前對紐卡素場聯賽亦有博12碼被球證無視嘅畫面，對阿仙奴賽後佢接受記者訪問，當然會講到呢個話題，哈利卡尼就話：「我覺得係(12碼)，我要返去睇多次。」話音未落，訪問現場竟然即刻推咗一部電視機出嚟，畫面就係播緊事發片段，明焗哈利卡尼喺全世界面前睇番自己「罪行」。

一臉尷尬嘅哈利卡尼態度即刻軟化，忽然客觀咁話：「比賽最後階段大家都好勊，如果事件發生喺中場線，球證應該會吹罰，不過禁區內就五五波啦！球證可能覺得我博12碼，但我其實係保護個波囉！」

至於直播室入面4位嘉賓摩連奴、桑拿士、加利尼維利同列納，全部一致認定哈利卡尼係插水，其中桑拿士就話：「哈利卡尼一心要拎12碼，佢等緊時機跌低，個後防(柏柏斯達夫普路斯)隻手按住卡尼背脊，但呢啲接觸唔可能令佢跌成咁。」

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