離隊爆普帥利維大鑊！捷比亞踩多熱刺兩腳

於俄羅斯世界盃大放異彩、被封「新碧咸」嘅捷比亞，今夏離開熱刺轉投馬體會。呢名右閘表示，當佢收到風熱刺想賣走佢，曾嘗試直接問領隊普捷天奴，以及老細利維，但得到嘅答案都係模稜兩可，令佢覺得心灰意冷。另外現時熱刺右閘位出現問題，捷比亞就踩多兩腳，認為熱刺喺錯嘅時候賣走佢。

捷比亞於18年夏天踢出身價，協助英格蘭殺入世界盃4強，準決賽鬥克羅地亞，捷比亞更射入1個罰球世界波，唔少人都認定捷比亞就係英軍最佳右閘。但之後因為傷患一直未好過，令捷比亞上季表現低迷，最終到今夏被賣走。

捷比亞道：「我曾經問普捷天奴，究竟自己係咪喺佢計劃入面，普帥冇正面回覆。咁我就去問利維啦，一樣得唔到答案。知道球會想唔要自己一定唔好受，但足球就係咁，最終我都係被逼走。我真係好失望，我為熱刺仆心仆命，仲有幾年合約，但最後都係被賣走。我同普帥冇交惡，佢為我做咗好多事情，我好尊重佢。只係我喺利維身上都係得唔到答案，冇感覺到受尊重。」

現時熱刺搵新人獲加彼德斯打右閘，表現只屬一般。捷比亞表示：「每個人、每支球隊都有選擇權，依家佢哋係咩情況，相信只有球迷最關心。之前我於世界盃表現出色，為呢個位置定立好高要求，其實佢哋係知我表現係可以有幾好，熱刺喺錯誤嘅時候賣走我。無錯我上季係受傷患困擾而影響表現，但當我完全好番，演出就會反彈。不過，我依家已身在馬體會。」

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