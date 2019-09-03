大坂直美輸晒！拿度有猛人力撐

上屆女單盟主的日本球星大坂直美，在美網宣告衞冕失敗，她以直落兩盤5比7、4比6再次不敵剋星瑞士的賓妮迪，16強止步，兼且失去世界「一姐」之位。

21歲的大坂直美受到膝患影響，「坦白講，我跑動真係好差，好似有東西拖住隻腳，而且對手贏得清脆。」然而，這已是賓妮迪今年第三次打贏大坂直美，她賽後稱：「我沒有強勁的力量，亦不是發出很多Ace，但我相信自己勝在可以閱讀球賽。」賓妮迪躋身8強之後，將面對克羅地亞的華歷。

至於大坂直美出局之後，肯定今年的四大滿貫都是不同冠軍盟主，而且已是經續三季出現這個情況，在網球史上屬於首次。而其世界排名第一的位置，下周將被澳洲的芭迪取替。

男單方面，爭取第四次捧起美網冠軍的拿度，在高球超級球星老虎活士撐場下，順利以6比3、3比6、6比1、6比2淘汰克羅地亞的施力，殺入8強。拿度賽後坦言:「活士來到支持，我實在感到很榮幸，我常說自己沒有特別的偶像，但如果真是要我選擇一個，就是他。」活士在比賽中都睇得投入，不時為拿度激動振臂。

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