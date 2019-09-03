【東體爭議】古安杜斯取代普巴　有冇反對？

法國足總證實，曼聯中場保羅普巴因為足踝傷患，已經退出法國嘅歐國盃外圍賽大軍，領隊迪甘斯隨即宣布補選阿仙奴新星古安杜斯，呢位20歲小將首度晉身大國腳行列，如果根據英超開季表現，唔少球迷都話用古安杜斯仲好過用保羅普巴喎！

保羅普巴向來係爭議人物，呢位曼聯球星嘅個人能力唔使懷疑，不過佢嘅「說明書」唔係咁易睇得明，比實心態亦都經常受到質疑。至於古安杜斯上季由法國乙組跳入英超，開頭都有好評，不過之後遇上「新人牆」表現下滑，出名奄尖嘅阿仙奴球迷即刻插到佢一文不值。

不過，古安杜斯喺批評聲中繼續得到艾美利信任，今季開季4場聯賽全部正選上陣，而佢嘅表現亦明顯提升，活動範圍極大，帶波都傳波都有水準，上場對熱刺無疑係代表作。古安杜斯唔係一般單靠跑動搵食嘅「B2B」中場，佢嘅傳波亦好有侵略性，對熱刺嘅「手術式」直線助攻畀奧巴美揚入波就係最佳例子。

唔好忘記，古安杜斯依家只得20歲，睇番法國目前大軍嘅中場線，尼桑斯、穆沙施素高同馬度迪都係30歲或以上，國際賽生涯「時日無多」，或者古安杜斯同養緊傷嘅尼當比利，先至係法國國家隊嘅未來。

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