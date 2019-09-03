【有片】34歲又點？C朗仲係快過風！

C朗、美斯之前齊齊輸畀華基爾雲迪積克、無緣歐洲最佳球員獎項，頒獎禮當晚C朗話過去15年都係佢同美斯之爭，係個難得嘅時代，唔少球迷都可能認為C朗有認輸嘅心態。但其實C朗雖然去到34歲，但鬥心依然不死，仲係每日瘋狂操練去保持自己狀態。

一般球員到34歲，體能、速度、反應都會減慢，但C朗仲係有心有力，後生仔要追上佢，可能連車尾燈都見唔到！今輪意甲祖雲達斯主場對拿玻里，祖記入第1球係來自反擊，當時C朗由己方禁區邊、勁跑到對方12碼點，只用10秒就跑咗92米，時速高達33.12公里，堅係快如閃電。

C朗之前話過，佢可能會踢到40歲，但又可能會出年收山，當佢仍覺得享受足球，就會繼續比賽。佢幾時真正退休仲未知，但唯一可以肯定嘅，係C朗一日仲喺球場馳騁，都會展現出最好狀態。

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