【有片】曼聯小子彈爆開4人 勁抽入網

曼聯近3場英超都贏唔到，進攻尤其不濟，只入3球，但其實紅魔鬼有一位「美斯」，領隊蘇斯克查卻唔識用，佢就係安祖高美斯。

呢位19歲英格蘭新星於日前U23英超賽事，為曼聯U23對韋斯咸U23，射入一個精彩入球，佢當時接應隊友傳送後，個人表演，突破對手4人包圍，勁射入網，屬於巴塞隆拿球王美斯招牌式入球。

呢條入波片段喺網上瘋傳，大量曼聯球迷認為紅魔領隊蘇斯克查應該將安祖高美斯提升上一隊，代替表現低迷嘅連格，否則下場贏唔到李斯特城。

身高只有1米61嘅安祖高美斯司職進攻中場及翼鋒，雖然佢身材矮小，但腳法細膩，速度又快，因而有「小子彈」之稱。

安祖高美斯之前曾經為曼聯一隊上陣過3次，包括上年12月英超後備上陣對哈特斯菲爾德，佢亦有份參加今夏季前熱身賽，並於國冠盃對熱刺，取得首個一隊入球。

不過，開季之後，安祖高美斯只能踢U23賽事，曼聯依家陷入困局，安祖高美斯機會來了，可能成為球隊秘密武器。

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