加維蘭：過去用嚟分享唔係比較

新一季「中銀人壽香港超級聯賽」，不少外援的履歷都很「靚仔」，好像愉園前鋒加維蘭（Manu Gavilan），不僅是前西班牙U17及U19代表，更是西班牙2008年贏得「U17歐洲國家盃」的冠軍成員，到過意大利落班經驗豐富。但既然來頭不小又正值當打，因何會來香港加盟一支升班隊？難道？不用猜了，今日的《港超專版》就由加維蘭親自向球迷道出因由吧！

7月底熱帶風暴「韋帕」襲港當日，重返頂級聯賽的愉園宣布，正式羅致參與試腳兩星期的西班牙籍前鋒加維蘭。早在「快活谷」7月中開操當日，加維蘭已在陣中，與尼比拉斯及當比亞一同為一紙合約努力。

細心翻查加維蘭的資料，不難發現原來系出名門，貝迪斯青年軍出身的他，先後入選西班牙U17、U18和U19，與德甲班霸拜仁慕尼黑中場堤亞高艾簡達拿，同屬「鬥牛國」勇奪2008年「U17歐洲國家盃」的冠軍成員；之後外流加盟意大利的博洛尼亞，以及奧地利的SV列特。如斯瑰麗的CV，很難想像年僅28歲的加維蘭，會出現在港超聯一支視護級成功為主要目標的球隊之中！

投愉園闖亞洲都係挑戰！

「冇錯，當我決定離開西班牙之後，好多身邊嘅人都好驚訝我做呢個決定。其實好簡單，我一直深信足球世界係冇絕對，亦冇不可能，既然喺歐洲球壇都已經一段時間，點解唔去挑戰吓自己呢？亞洲係一個起飛緊嘅市場，或許我可以喺港超取得成功，或許有機會去到更高水平嘅亞洲聯賽，或許可以重返歐洲球壇，好多好多『或許』都唔可以否定，一切都係挑戰嚟。」談吐非常溫文有禮的加維蘭坦率回應疑問。

那麼是否視愉園為進軍亞洲的跳板？「將來嘅事冇人會知，呢一刻我係愉園球員，我就會全心全意為愉園爭取入球，協助球隊達成季前訂立嘅目標，同埋幫到隊中年輕球員成長。」提到隊中的年輕球員，加維蘭認為「Marco」張俊軒乃可造之材，是一位十分嚮往進攻的右後衞，體能和技術都很好，希望球迷可以多多為他打氣。

過去，用嚟分享唔用嚟比較

回望過去，不少在2008年一同揚威歐洲的隊友，就算未至揚名立萬，都在歐洲球壇站穩陣腳，加維蘭可曾有為此感到沮喪？「沒有！要登上高峰從來唔易，唔同人亦有唔同際遇。過去只會成為我嘅經驗，等我可以同年輕隊友分享，同埋鞭策自己向前，而唔係去同任何人比較。」加維蘭堅定地道。

職業球員生涯首次在亞洲落班的加維蘭，經過個多月的觀察，包括自己的隊友，以及多支港超對手，Manu對「港超」初步有這樣的評價：「呢度嘅球員普遍都有唔錯嘅體能，同埋唔錯嘅技術，呢方面嘅條件同歐洲球壇差唔多。不過，喺整體組織、傳送同處理反擊方面，歐洲嗰邊就明顯先進好多，呢方面我哋要努力啲喇。」

為搵「食」學好廣東話

雖然來港未夠兩個月，但加維蘭坦言已愛上這個地方，特別是食物方面，可以用「冇得彈」來形容。

「我一直好喜歡亞洲嘅食物，所以嚟到香港之後，飲食方面一啲適應嘅問題都冇，反而天氣難適應得多，哈！哈！雖然我依家未可以自己落單，仲要隊友幫我嗌嘢食，但我會畀心機學習，希望可以用廣東話嗌嘢畀女朋友食。」加維蘭一臉甜絲絲地表示，其女友Alba已來港跟他團聚，除了在外用膳，兩口子也會在家「煮飯仔」，十分溫馨。