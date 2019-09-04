勁過兩大球王？VVD：我同佢兩個冇得比

利物浦荷蘭中堅華基爾雲迪積克喺歐洲足協頒獎禮橫掃美斯C朗，近日返到荷蘭國家隊大本營「衣錦還鄉」準備歐國外，自然畀一眾江東父老圍住恭喜同詢問，問佢點解咁犀利？係咪已經勁過兩大球王？

回歸荷蘭，VVD受到國家隊英雄式歡迎，領隊朗奴高文向佢鞠躬致敬，其後被荷蘭傳媒包圍，皆因佢係史上首位贏得歐洲最佳球員嘅荷蘭人，亦係首位後衞及英超球員獲獎，仲要喺兩大球王美斯同C朗手上得獎，大家都見證到一項奇迹。

VVD畀人捧到上天，但佢未充昏頭腦仲好清醒，佢話：「其實係利物浦同荷蘭所有人一齊得獎，只不過必須有一個人站出來代表一下，而湊巧那個人是我罷了。」

對於同兩大球王比較，VVD回答：「你甚至不應該拿我和他們相提並論，我欣賞歐洲足協選擇一名後衞作為最佳球員，不過我只是VVD，不會因得獎而因此改變。」

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。