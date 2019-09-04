修夫基教得好地地　碧咸突然想接手英格蘭

前英格蘭隊長碧咸近日在雜誌《GQ》一篇訪問提到，英格蘭領隊係自己夢寐以求嘅工作，仲話如果機會來到，佢認為自己有能力勝任，因為佢擔任隊長期間曾經成功過。

碧咸於2013年掛靴，當時講過唔會做教練，不過佢承認如果英格蘭足總要佢接手國家隊，佢好難拒絕：「英格蘭足總高層會覺得我有機會將來接手國家隊，因為我擔任隊長期間成功過，如果帶領英格蘭機會來到，我當然會考慮，因為我是一位激情四射的英國人，我對自己的國家充滿激情，問題是我能勝任嗎？誰知道？」

碧咸曾代表英格蘭上陣115場入17球，其中58場擔任隊長，不過就算佢依家想接手英軍都唔容易，因為修夫基去年率領球隊殺入世盃4強，今年歐洲國家聯賽亦獲得第3，成績穩步上揚，碧咸想做或者都要等多幾年。

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