奧雲舒利亞互揭陰私　一地花生

舒利亞同奧雲，在英格蘭球壇各領風騷一個時代，舒利亞大奧雲10年，兩人曾於2005年在紐卡素短暫做隊友，原來當年兩人有過摩擦，近日兩人喺社交網爆發罵戰，互爆十幾年前對方衰嘢，搞到一地花生。

39歲嘅奧雲自傳於近期出版，內容講述佢當年球員時代種種秘聞，佢日前突然在社交網發文，內容直指佢一直唔妥嘅舒利亞！當年2005年佢由皇馬重返英超加盟紐卡素，最初佢同紐卡素大佬舒利亞關係唔錯，但當舒利亞成為暫代領隊後，兩人關係開始惡化。

仇家奧雲發炮，49歲嘅舒利亞隨即反擊，仲竟然搵番奧雲一條訪問片段，留言寸爆話：「我球員生涯後期嘅事我都好唔鍾意，係呀，奧雲，你有12萬鎊周薪吖嘛！」暗示奧雲又高薪又廢。

奧雲又大爆舒利亞嘅衰嘢，話佢其實對紐卡素並不忠誠：「當年你冇得踢正選嗰陣，你幾乎轉會去利物浦啦。」兩大傳奇球星句句腰心腰肺，趁國際賽檔期未開始大家得閒，球迷圍觀當睇戲都幾過癮。

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