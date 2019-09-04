一流態度 二戰奧運 百鍊飛魚何詩蓓

面對挫折，我們應該如何面對？這個課題，是人生的必修課。香港女飛魚何詩蓓（Siobhan）2016年以18歲之齡首次出戰里約奧運，更是首位以A標取得來屆2020年東京奧運參賽資格的香港泳手，近日亦被國際知名品牌選入「粒粒皆星」的 arena Elite-Team。從表面看，Siobhan年紀輕輕已平步青雲，人生和事業一帆風順，然而與君一席話，她卻表示有苦自己知：「挫折使我產生很多次放棄的念頭，但若果我放棄，就不會有現在的成就，所以我選擇了積極地面對。」讓我們細聽何詩蓓對成長路及進軍奧運的心路歷程。圖：許思彤 文：郭衍霆 場地提供:THE FOREST

※成長篇※

「我的媽媽是香港人，爸爸是來自愛爾蘭，所以我出世時先改英文名『Siobhan 』之後再改中文名。他們認為『詩蓓』和『Siobhan 』的發音相似，這就是我的名字由來。」

或許大家對一個長相是外國美少女、但口說廣東話的何詩蓓都存着一份好奇，惟當時人在這片彈丸之地土生土長、習慣也十分地道：「大家看我的外表以為我不懂寫中文、不會說廣東話，但其實我自小就讀本地學校，朋友都是本地人，所以識睇識聽識講！」Siobhan的兒時習慣和很多香港人也十分相似，就是愛看漫畫「老夫子」：「小時候媽媽會帶我去圖書館，她想我吸收書卷氣息，為我借閱較多文字的書籍。但我看到『老夫子』就被它的圖畫吸引了，禁不住追看。」

言談之間，不難發現Siobhan是個充滿好奇心的女子，在文憑試通識科取得5**的佳績相信是一佐證：「可能因為由小到大都會留意世界各地的時事，因此成績比較好吧。」

留學美國多年，但何詩蓓對香港地道飲食亦情有獨鍾：「我認為香港的美食最特別，例如點心、雞蛋仔、格仔餅等，在美國讀書4年也十分掛念。再者，我認為透過食物可以團結很多人，因為大伙兒圍起來互相分享，一起聊天的感覺很溫馨。」Siobhan十分感謝家人給予自己很大的自由度：「父母在讀書方面亦沒有給予我很大的壓力，甚至我可自己選擇大學，他們會引導我思考究竟是否適合自己。但我做每一個決定之前都會跟他們商量。」

※裝備篇※

妥善的裝備能帶出從心而發的自信，貴為arena Elite-Team的何詩蓓與我們分享了她的「寶物」。因家中擁有泳池，6個月大便開始接觸游泳的何詩蓓，對泳衣泳鏡有獨特的情意結：「這個淺藍色的 arena泳鏡我由小五帶到現在，無論練習或是比賽都會攜帶，因它既舒服也適合自己，帶著它特別得心應手，這款泳鏡是我的吉祥物。」「選擇比賽的戰衣和泳鏡，我的第一標準是要舒適和輕身，其次是要突出我的個性，所以我會喜歡黑色和粉紅色的配色，因為較顯眼，坐得遠都能引來注視。」

今夏是何詩蓓游泳生涯的新里程。因近年在國際舞台上屢創突破，包括贏得青奧及世大獎牌等，故被獲選成為 arena Elite-Team，確立頂尖運動員的地位，聯同拿告魯斯（Chad Le Clos）、賀蘇祖（Katinka Hosszu）及史祖絲當（Sarah Sjostrom）等世界級泳手並列：「成為第一位香港運動員加入arena Elite-Team，我感到十分榮幸，希望可以用我的經驗作其他人的借鏡，推動香港泳壇。」她直言，加入arena Elite-Team 後對她的幫助很大，因在比賽和訓練也得到全面的支援，例如在世錦賽體驗到品牌最新款賽衣：「我有甚麼需要，他們都盡力支援我，助我游出佳績，為港爭光！」7月份光州游泳世錦賽，何詩蓓以1分54秒98勇奪200米自由泳第4名兼刷新香港紀錄，攀上她游泳事業的另一高峰。

※奧運篇※

作為香港第一位提前拿到奧運入場券「游向東京」的女飛魚（100米自及200米自），何詩蓓則認為對部署着實有利：「提早一年達標，對我來說，可有時間放鬆一下心情，不需要不停找比賽去達標，現在可以專注訓練，剩下一個目標就是奧運游出好成績。」

由里約到東京，她表示來年參戰奧運的心態和去屆大有不同，期望今次能再創佳績：「上一屆我只得18歲和經驗較少，奧運對我來說是一個遠大的夢想，當我親身感受到和所有世界級運動員同場，確實大開眼界。」她娓娓道來：「吸取了上屆的經驗後，加上我個人的大賽經驗增加了，今次的身份有些不同，自己要全力以赴進入決賽，甚至希望為香港爭取獎牌。」接力賽方面，何詩蓓於世錦標期間，聯同隊友爭得4X100自及4X200自兩個奧運參賽名額，她希望能感染及激勵隊友在最熱熾的舞台上，突破！

在香港，走上運動員這條路，遇到的挑戰很可能比一般人多，何詩蓓則覺得游泳教了她永不放棄的精神：「在游泳的生涯中會遇到很多挫折，挫折使我產生很多次放棄的念頭，但若果我放棄，就不會有現在的成就，所以我選擇了積極地面對。」她又寄語香港人達成夢想的過程雖然很困難，但只要努力不懈定能達到！

Profile

Siobhan Bernadette Haughey

何詩蓓

出生日期:1997年10月31日(21歲)

身高:1米78

學歷:University of Michigan

傑出成績:

2013年 杜拜世青賽1金(100米自由泳)、1銅(50米自由泳)

2014年 南京青年奧運會2面銀牌(200米個人混合泳/100米自由泳)

2014年 仁川亞運會3面接力賽銅牌

2016年 里約奧運200米自由泳第13名

2017年 台北世界大學生運會2面金牌(100米及200米自由泳)

2017年 匈牙利世錦賽200米自由泳第5名

2019年 南韓光州世錦賽200米自由泳第4名

2020年 東京奧運A標參賽資格(100米及200米自由泳)

及2項接力賽資格

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