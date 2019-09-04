【東體爭議】超霸鷹挖角　阿巴謙背叛英軍？

車路士今季全面年輕化，21歲前鋒譚美阿巴謙成為球隊首席前鋒，佢近2場聯賽都梅開二度，表現令人讚賞，不過英格蘭國家隊早前點兵應付歐國盃外圍賽，譚美阿巴謙就名落孫山，更加估唔到係尼日利亞居然乘處而入，遊說佢代表佢爸爸嘅出生地尼日利亞出賽，搞到呢位小將十五十六。

譚美阿巴謙喺倫敦出世，但佢爸爸其實係尼日利亞人，雖然阿巴謙已經2次為英格蘭國家隊上陣，但由於2場波都只係熱身賽，佢仍然有權選擇代表爸爸出生地尼日利亞上陣，尼日利亞足總主席賓洛克證實：「足總會一直物色有尼日利亞血統嘅好球員代表我哋國家隊，呢個細路(譚美阿巴謙)思想好獨立，佢同我哋講會等到明年4月先至作出決定。」

明年夏天就係歐國盃決賽周，譚美阿巴謙咁講嘅用意就相當明顯，如果英格蘭到時召佢入國家隊踢歐國盃，呢位英格蘭U21小將首選當然係代表「三獅兵團」，但如果英格蘭唔打算重用佢，譚美阿巴謙或會效法伊禾比、域陀摩西斯等等，由「小獅」變成「超霸鷹」。

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