今個夏天約滿離開曼聯嘅西班牙國腳安達靴里拉，加盟巴黎聖日耳門後波都未踢過，日前就返去西班牙接受假波審訊，連佢在內一共42名被告涉嫌喺2011年，喺西甲煞科護級大戰入面「操控賽果」，檢察官更要求判所有被告監禁2年、禁止參與足球活動6年！

西甲近年最大單假波案周三(4號)開審，安達靴里拉同前曼城前鋒卡些度一齊步入法庭，佢哋同前日本國家隊主帥艾古爾等42名被告，被指喺2011年西甲煞科戰、薩拉戈薩對利雲特一仗操控賽果，令薩拉戈薩贏波兼成功護級，安達靴里拉當時就係薩拉戈薩其中一位球員。

巴倫西亞地方法院上年宣布重審呢單假波案，事關檢控官掌握到新證據，佢哋發現薩拉戈薩對利雲特嘅比賽前幾日，兩隊球員、教練有多項唔尋常嘅電子轉帳紀錄，懷疑透過分散過數方式將965,000歐元轉畀利雲特球員作為「輸波報酬」。據西班牙反貪污部門資料顯示，安達靴里拉曾經處理過2筆合共9萬歐元嘅款項。安達靴里拉事後曾發聲明，堅稱自己冇做過違法行為。

由於案情嚴重兼且涉案人物眾多，今次審訊預計會審到9月30號，安達靴里拉等被告要隨時準備上庭，嚴重影響現役球員嘅比賽賽程，有曼聯球迷表示「紅魔鬼」依家已經問題多多，避免安達靴里拉嘅「不安因素」都係一件好事。

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