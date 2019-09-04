前女友報寸！梅斯達散播兒童鹹相被捕

前皇馬中堅梅斯達原來係變態佬，涉嫌散播兒童色情相片，被德國警方拘捕，並帶佢返屋企搜查，以及扣留手機及電腦，進行調查，一旦罪成將面臨牢獄之災。

根據德國《圖片報》爆料，早前有一位女子向漢堡警方報案，指梅斯達向佢傳送15張童色情照片，並提供兩人短訊對話紀錄。於是警方採取突擊行動，去到梅斯達任職嘅足球學校，拘捕呢位前德國國腳。

據悉，警方帶梅斯達返屋企，進行搜證，當局不排除會落案控告佢散播兒童色情相片罪。歐美地區近年嚴厲打擊戀童罪行，梅斯達肯定有排煩。有傳報案嘅女子曾經同梅斯達拍拖，因為不滿佢做出咁卑劣嘅行為，而挺身舉報佢。

現年38歲嘅梅斯達曾經效力多蒙特、皇馬、史浩克04等球隊，其中2002年協助多蒙特捧德甲冠軍，而2008年亦幫皇馬贏西甲冠軍。

佢亦曾經47次為德國國家隊上陣，攞過2002年世界盃亞軍、06年季軍、08年歐國盃亞軍，已於2014年掛靴。

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