港超聯　陳偉豪：我冇諗過要跟Peter仔！

港超球會香港飛馬早前於周一（2日）宣佈前香港隊隊長陳偉豪以助教兼球員身份加盟，「豪哥」於周三（4日）首次出席球隊操練，已有逾3個月未有訓練的他在收操後都大嘆：「好攰！」

由加盟甲組球隊東區搖身一變成為飛馬一員，「豪哥」透露從接洽到落實簽約只需一個多小時，笑言是全球最快的一宗簽約。與香港飛馬簽約一年的他亦明言要珍惜機會，又指自己過去兩季曾於助教冼家裕於夢想FC合作，加上主教練文彼得、隊長陳肇麒等相識多年，相信能迅速磨合，惟球衣號碼仍有待落實。

繼南華後再次與多位好友合作，「豪哥」坦言既開心又驚訝：「諗番以前一齊搏殺嘅日子，始終依家大家身分唔同，冇諗過可以再合作，尤其是你叫我跟「Peter仔」（即主教練文彼得），我真係完全冇諗過！」以助教兼球員身分效力飛馬，「豪哥」打趣地說自己能作兩手準備，若然當天訓練量高，便換上助教球衣，但他亦強調目前首要目標是提升狀態：「雖然我做後備，但係都要無時無刻準備，因為唔知幾時放你落場！」

問及香港飛馬會否成「豪哥」最後一家球會時，他謂：「喺南華、夢想我都係咁諗，隨緣啦，如果仲有第二間嘅話，我諗對球圈嚟講唔係好事。」

而主教練文彼得笑言「練波嘈咗好多」，同時表明「豪哥」加盟對球隊有利：「有時我喺場邊嗌，嗌得前場就睇唔到後場，嗌得後場又睇唔到前場，依家『偉豪』可以幫我喺後邊，憑佢嘅經驗協助球隊防守嘅遮線、企位。」但「文Sir」慨嘆香港青訓體系仍有待改善：「如果有潛質嘅球員要到17、18歲先跟職業隊練習，係咪太遲呢？我覺得無論香港足總、教練都需要學習多啲知識去進步。」

至於隊長陳肇麒則認為現年37歲的「豪哥」實力毋庸置疑，其經驗能繼續在港超立足之餘，也能成為隊中年輕球員的榜樣，以協助小將成長。然而，「陳7」表示這亦是香港足球的悲哀：「後生嘅上唔到嚟，趕我哋唔走，我哋都係有後生踢得好，然後我哋退落嚟。」二人過去曾在南華、香港隊合作無間，如今於飛馬聚首一堂，「陳7」期望：「可能佢大腳斬畀我，一腳窩利射入，我都好期待有個咁嘅入球。」