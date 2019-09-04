阿仙奴暑假喪放11人　勁執1億英鎊！

阿仙奴今個夏天全面重建，增兵行動令球迷滿意之外，「瘦身」計劃亦進展得好順利，連同米希達利恩喺轉會窗完結前轉投羅馬，「兵工廠」今個暑假離隊球員，足夠砌出一個11人陣容，而且帶嚟經濟效益高達1億英鎊！

阿仙奴總裁祖殊高安基(老闆高安基兒子)早前表示，球隊目前係用「歐聯班費」嚟踢歐霸盃，所以要更有效去運用手上資源，結果哥斯尼、蒙利爾、米希達利恩等走下坡老將先後離隊，加上艾朗藍斯、韋碧克、列治史迪拿、丹尼斯蘇亞雷斯約滿走人，同埋退休嘅施治等等，佢哋加埋約90萬鎊周薪，阿仙奴1季慳嘅人工接近5,000萬鎊，計埋轉會費同借用費收入約6,000萬鎊，呢次清洗嘅經濟效益超過1億英鎊。

當然，呢條數並未包括「兵工廠」今季引入嘅新兵開支，但據報「瘦身」計劃之後，球會有足夠彈藥同奧巴美揚、拿卡錫迪及古安杜斯等主力傾新約，為重建工作打下良好基礎。

●清洗11人

施治

列治史迪拿‧贊堅臣‧哥斯尼‧蒙利爾

艾利尼‧艾朗藍斯‧丹尼斯蘇亞雷斯

米希達利恩‧韋碧克‧伊禾比

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