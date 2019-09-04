【阿King】曼聯舊班底崩潰　必須換晒11人

曼聯公布球隊8月份表現最佳球員候選名單，分別係丹尼爾占士、雲比沙卡、哈利馬古尼。無錯，3人有一個共通點，都係今夏加盟，從好一方面睇，證明買啱人，但同時反映舊有班底完全唔掂，單靠呢3位新兵，仍然未夠力度令紅魔鬼重振雄風。

3位新紅魔鬼喺8月表現對辦，年僅21歲嘅丹尼爾占士4場英超入3球，成為陣中首席射手。右閘雲比沙卡喺4場波作出31次攔截有26次成功，成功率達到84%，中堅哈利馬古尼亦大大改善中路防守。

雖然3人交到功課，但點解曼聯踢4場聯賽只取得1勝2和1負，創下近27年最差開季成績呢？歸根究底都係舊人表現仍然冇起色，足球係11個人踢，單靠3位新兵踢出身價波，都係未夠，令人慨嘆，莫非曼聯要換晒11位正選先至得？

英國傳媒指，曼聯上場被修咸頓逼和後，領隊蘇斯克查於更衣室大發雷霆，鬧爆球員表現係笑話。再睇埋紅魔鬼今次8月最佳球員候選名單，由新兵包辦，連一向有信心保證嘅門將迪基亞都冇份，突顯舊班底係幾咁不濟，已經唔係可笑，而係可悲。

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