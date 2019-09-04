【東體爭議】公平咩？有希古恩冇文迪蘇傑

今屆歐聯分組賽將於9月中展開，各大豪門陸續遞交球員名單，祖雲達斯份名單最具爭議，因為克羅地亞射手文迪蘇傑竟然冇份，反而「棄將」希古恩入選。

球迷紛紛質疑教練沙利用人唯親，特別關照愛將希古恩，犧牲實力更強嘅文迪蘇傑，實在太唔公平。

根據歐洲足協規定，各隊最多可提交25人名單，但當中必須有8人係本土球員，否則名單人數要減少。

祖雲達斯今次只提交22人，最令人意外係文迪蘇傑落選，呢位33歲大將係祖記近年出戰歐聯嘅主力，代表作一定係2017年決賽以倒掛金勾入波，今屆卻冇份入選，絕對係球迷一大損失。反而經常於大賽踢到冇影嘅希古恩，獲得重用，令人更替佢不值。

文迪蘇傑之所以選落，好大程度上因為新帥沙利已欽點希古恩做正選，上月更幾乎賣走文迪蘇傑。雖然佢最終留隊，但被投閒置散，仲冇份踢歐聯，肯定更加痛苦，佢依家應該好後悔冇堅持離隊，就算去曼聯踢歐霸盃，點都好過留喺祖記坐冷板。

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