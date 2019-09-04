曼聯更衣室怒震　蘇帥狂插球員係笑話！

曼聯更衣室大震動，領隊蘇斯克查要爆喇！上輪英超紅魔鬼被修咸頓迫和，頭4場英超僅取5分，已遠遠落後榜首利物浦7分。英國《太陽報》報道，蘇帥於賽後怒不可遏，大鬧一班球星係「笑話」同「令人尷尬」，仲狂鬧佢哋想作個人表演，多過服務整體。有消息傳出蘇帥最不滿係2名前鋒拉舒福特同安東尼馬迪爾，認為佢哋完全踢唔出賽前部署。

今季曼聯出閘又脫腳，錄得自1992年以後最差開季成績，蘇帥梗係睇班波唔順眼，喺更衣室忍唔住狂插球員。據消息指蘇帥嬲到震，認為球隊演出直頭係「笑話一則」，睇到佢同全球曼迷好尷尬，表現完全唔可以接受。一向強調整體作戰、合作性機動性並重嘅蘇斯克查，狠鬧一班球星尤如一盤散沙，個個各自為戰，一心只諗住個人表演，置球隊整體利益於不顧。佢仲冇開名咁表示，有球員演出特別差，如果再唔改善，只會累埋其他隊友。

據《The Athletic》報道，蘇帥暗鬧嘅其實係拉舒福特同馬迪爾。蘇帥對2個年輕前鋒寄予厚望，成個星期為2人作出特訓，不停指示2人要多走位多楔前柱爭取埋門，但落到場2人好似忘記晒所有指示，令蘇帥嬲到爆。

蘇帥仲指，希望班波於國際賽周好好反省，如果下場聯賽對李斯特城都贏唔到，球員將會陷入極大麻煩。蘇帥咁講完全正確，因為首當其衝、最大鑊嘅就係佢本人，事實上曼聯新季成績低落，蘇帥已經承受唔少壓力，紅魔鬼再唔識贏，佢個帥位都唔多穩陣。

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