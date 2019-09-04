PSG廢鋒太冇品　那渣手段報復前女友

巴黎聖日耳門(PSG)前鋒謝斯洛迪古斯8年前喺皇馬出道時，曾經有「新C朗」之稱，點知愈踢愈霉，日前又被外借去士砵亭，近3年已經第4次被PSG流放。

呢位26歲西班牙射手唔止球技差，而且非常冇品，竟然不惜用5000歐元(約4.3萬港元)，瘋狂發短訊去西班牙電視台真人騷節目投票，目的係要令參加節目比賽嘅前女友Aurah Ruiz出局。

謝斯洛迪古斯2016年由皇馬加盟PSG時，曾經引起傳媒廣泛報道，但唔係因為佢好波，而係當時企喺佢身邊嘅Aurah Ruiz，實在太搶鏡，唔止樣靚，而且身材弗爆，人人都好羨慕謝斯洛迪古斯有咁正嘅女伴。

Aurah Ruiz仲幫謝斯洛迪古斯生咗個小朋友，但兩人之後感情轉差，最後分埋手，Aurah Ruiz當時公開批評謝斯唔顧家，成日去同朋友玩，使錢喺朋友身上，仲多過使喺囝囝身上。

謝斯洛迪古斯一直懷恨在心，趁Aurah Ruiz參加真人騷節目，作出大報復。當由觀眾投票選擇要被淘汰嘅參賽者時，佢以本傷人，大量發出短訊投票，最終真係令Aurah Ruiz被淘汰，做男人做到佢咁小氣，都算卑劣。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。