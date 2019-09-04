奧雲自傳：咸爺小學雞　領紅累全家

奧雲近日出自傳《Reboot - My Life, My Time》，內容勁有爆炸性，其中講到1998世界盃英格蘭被阿根廷淘汰，奧雲表示該仗碧咸攞紅牌，完全改變「三獅兵團」命運，令成隊球員都好失望。奧雲形容呢次碧咸呢次舉動係「極不成熟」同「小學雞」，仲話即使到依家都感到怨恨。

98年世界盃16強英格蘭對阿根廷，18歲奧雲個人表演射入1球反先2:1，但上半場碧咸報服伸後腳踢辛尼迪領紅出場，最後英軍射輸12碼出局。奧雲於新書中講番件事：「我同碧咸係好朋友，佢亦係個好勤力好有天份嘅球員。於法國世界盃過後，我成為英格蘭寵兒，佢就成為球迷唾罵對象。該場賽事後入到更衣室一片死寂，老實講其餘球員仲可以講乜？傷害已經造成了。」

「當時我收到風，維多利亞（碧咸太太）對我好有意見，話當時我係大紅人，應該出聲支援碧咸。但嗰陣我只係國家隊初哥，堅係個細路仔，又點可能出聲？事後睇番件事，碧咸唔係存心侵犯辛尼迪，亦唔係早有預謀同暴力行為，只係個極唔成熟、小學雞式嘅行為，但對我嚟講，可能對件事係仲衰。」

「碧咸呢次行為，如果我話佢冇令國家隊其他成員失望，就係講大話。碧咸值唔值得之後被狂鬧，當然唔值得；但佢的而且確搞衰咗件事，就算去到今日，我亦有感到怨恨。」

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