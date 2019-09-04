舊將落難歐聯都冇得踢　利迷記仇嗌抵死

情侶分手，有啲可以再做朋友，有啲就老死不相往來，仇恨可以存在好耐。德國中場安利簡恩，上個夏天以自由身離開紅軍轉投祖雲達斯，當時唔少利迷已經好不滿，話佢令利物浦一蚊都得唔到。今季祖記大肆擴軍，安利簡恩處於被清洗邊緣，最近更入唔到祖記21人歐聯大軍，有利迷就高呼早知今日何必當初，話佢係自己攞嚟。

安利簡恩於2014年加盟利物浦，曾於18年歐聯決賽出場。佢唔肯續新約，上季初轉會祖雲達斯。經過季初受傷之後，安利簡恩於最後23場意甲，有16次落場機會，但表現並唔突出。今季沙利成祖記主帥，搵基迪拉、馬度迪同比真歷打中場正選，而新加盟嘅艾朗藍斯同拉比奧特，出場次序都排先過佢。新近祖記向UEFA呈上歐聯分組賽大軍名單，就冇安利簡恩份。安利簡恩目前喺德國隨國家隊操練，佢表示：「好嬲、好震驚。上周球會先應承咗我另一啲嘢，但尋日沙利就叫我入房，用咗1分鐘表示我唔喺歐聯名單之中。」

有記仇嘅利迷落井下石，畀說話畀安利簡恩聽，話佢係「又一個以為出面草皮綠過晏菲路嘅球員」，仲話「係佢自己親手摧毀自己足球生涯」、「好彩佢走咗，唔係或者都唔會有法賓奴泰華利斯加盟」、「祝福古天奴同安利簡恩，我哋攞到歐聯好開心」、「聽到呢個消息好心涼」。

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